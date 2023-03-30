Россияне не отвергли свою тактику: чем коварны фальш-цели врага

Россия не исключает попыток осуществить ракетные удары по нашей территории. Чтобы узнать размещение наших систем ПВО, они используют так называемые фальш-цели.

Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он добавил, что к этой тактике россияне прибегли после того, как странным образом получил повреждения самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, дислоцировавшийся в Мачулищах, Беларусь.

Смотрите также Оккупанты начали применять управляемые авиационные бомбы: что это такое и какие регионы в опасности

Главная причина – потеря самолета А-50

Жовтенко рассказал, что россияне используют так называемые "принтерные шары" с угловыми отражателями – старая, дешевая, но эффективная технология для обнаружения систем ПВО. Когда любой объект попадает в воздушное пространство Украины, но там не должно его быть, включаются радарные станции, чтобы идентифицировать его: определить тип, высоту, скорость и курс. Соответственно, сразу в боевую готовность приводят батареи ПВО, чтобы ликвидировать этот объект.

"После того, как в Беларуси повредили самолет А-50, занимающийся обнаружением систем ПВО и радиолокацией больших площадей, россияне испытывают нехватку возможностей для местонахождения наших объектов ПВО, их перемещения. Поэтому теперь вынуждены использовать эти фальш-цели", – отметил он.

Тарас Жовтенко о поставках западной техники в ВСУ: смотреть видео

Россияне планируют продолжать ракетный террор

По словам Жовтенко, частично для выявления украинской системы ПВО россияне использовали иранские беспилотники Shahed, но их количество ограничено. Сначала они запускали дроны-камикадзе, а затем ракеты, чтобы обойти участки, прикрываемые ПВО.

"В целом это свидетельствует о том, что россияне не отвергли свою тактику ракетного террора и нащупывают слабые места ПВО. К тому же для них подогревает ситуацию, что Украина получает новую западную технику - Leopard 2, БМП Marder и прочее. Очевидно, что они хотят знать, где эта техника хранится", – сообщил эксперт по международной безопасности.

Ракетная угроза со стороны России: последние новости