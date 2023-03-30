Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він додав, що до цієї тактики росіяни вдались після того, як дивним чином зазнав пошкоджень літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, що дислокувався у Мачулищах, Білорусь.

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Голова причина – втрата літака А-50

Жовтенко розповів, що росіяни використовують так звані "принтерні кулі" з кутовими відбивачами – стара, дешева, але ефективна технологія для виявлення систем ППО. Коли будь-який об’єкт потрапляє в повітряний простір України, але не має там бути, вмикаються радарні станції, щоб ідентифікувати його: визначити тип, висоту, швидкість та курс. Відповідно одразу в бойову готовність приводять батареї ППО, щоб ліквідувати цей об’єкт.

"Після того, як в Білорусі пошкодили літак А-50, що займається виявленням систем ППО та радіолокацією великих площ, росіяни відчувають брак можливостей для місцезнаходження наших об’єктів ППО, їх переміщення. Тому тепер змушені використовувати ці фальш-цілі", – зазначив експерт.

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Росіяни планують продовжувати ракетний терор

За словами Жовтенка, частково для виявлення української системи ППО росіяни використовували іранські безпілотники Shahed, але їх кількість обмежена. Спочатку вони запускали дрони-камікадзе, а потім ракети, щоб оминути ділянки, які прикриває ППО.

"В цілому це свідчить про те, що росіяни не відкинули свою тактику ракетного терору і намацують слабкі місця ППО. До того ж для них підігріває ситуацію те, що Україна отримує нову західну техніку – Leopard 2, БМП Marder та інше. Очевидно, що вони хочуть знати, де ця техніка зберігається", – повідомив експерт з міжнародної безпеки.

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