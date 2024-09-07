Россия получит новую баллистику от Ирана: в чем главная угроза

Ряд западных СМИ сообщил, что Иран уже предоставил России партию баллистических ракет. Их россияне будут использовать для новых атак по Украине.

Это мощный дополнительный инструмент для России. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне планируют усилить террор. Заметим, что в МИД Украины уже предупредили о разрушительных последствиях от передачи иранских ракет России.

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Россия получит новые ракеты от Ирана

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты, которые могут лететь на расстояние до 120 километров. Ранее в СМИ предполагали, что может идти речь о ракетах Fath-360, хотя официального подтверждения этому, как и другим данным нет.

Добавим также, журналисты The Times утверждают, что России удалось получить более 200 ракет.

Если говорится о 200 – 300 единицах баллистики, это означает, что это не обязательно оперативно-тактические ракеты. Это могут быть ракеты различных типов, в частности неуправляемые авиационные ракеты для систем залпового огня типа "Град". Это также могут быть аналоги российских "Искандеров". Они унифицированы по пусковым установкам,

– отметил Павел Лакийчук.

Кроме того, за последнее время Россия довольно часто запускала по Украине именно баллистические ракеты. Это может свидетельствовать, что Кремль рассчитывает на пополнение своего ракетного арсенала.

"Важны даже не так типы ракет, как их количество. Такое же и с северокорейскими ракетами. Они по характеристикам являются аналогом "Искандеров". И хотя они хуже, но от этого нам не легче... Россияне хотят нарастить количество ударов и комбинировать их с использованием более эффективного оружия", – объяснил Лакийчук.

Наиболее результативными при комбинированных атаках России являются именно баллистические ракеты. На это есть несколько причин. Прежде всего у Украины есть недостаточное количество средств ПВО против баллистики. Кроме того, сбивания баллистических ракет в целом является проблематичным.

Вероятно, Россия планирует продолжить энергетический террор Украины. Так, премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль на днях сообщил, что враг уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины с использованием как ракет, так и дронов.