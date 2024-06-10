Сравнивать с Харьковщиной не стоит, – в СНБО отреагировали на ситуацию в Рыжевке

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 9 июня, заявил о якобы "захвате" села Рыжевка на пограничье Сумщины. Впрочем, это оказалось очередным российским фейком. В "Центре противодействия дезинформации" при СНБО уже отреагировали на него.

К счастью, ситуация на Сумщине контролируемая. Руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко считает, что так россияне "пытались прощупать оборону" границы.

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Угроза на Сумщине остается

Активных боевых действий на Сумщине пока нет.

По состоянию на сейчас – это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино,

– написал Коваленко.

Почему Рыжевка – "спутник" российского города

Село Рыжевка расположено близко к границе с Россией – всего в 2 километрах от Курской области. Граничит оно с российским Теткино.



Рыжевка даже имеет общую улицу Дружбы с этим городом. Ее часть отдали в советское время России.



Сейчас село расположено в серой зоне, туда регулярно заходят российские ДРГ. Там не осталось ни людей, ни благ цивилизации.

По словам Коваленко, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию и наносить россиянам огневое поражение.

Он также заверил, что сценария, который был на Харьковщине в мае, военные не наблюдают.

"Кадыровцы – это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту. Сравнивать ситуацию с Харьковщиной по состоянию на 8:00 (10 июня – 24 Канал) не стоит", – сказал руководитель ЦПИ.



Впрочем, он отметил, что угроза действий российской пропаганды на приграничье Сумщины остается.

Ситуация на Сумщине: последние новости

В Госпогранслужбе заявили, что Россия наращивает силы на северной границе с Украиной. Там допускают возможное наступление на Сумщину или открытие нового фронта на Харьковщине. Впрочем, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что сейчас больше угроз не для Сумской области, а именно для Харьковской.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Украине выгодно открытие Россией фронта на Сумщине. Там россияне будут тратить свои ресурсы, которых им и так не хватает.

Впрочем, Россия не прекращает обстреливать приграничную Сумскую область. Так, 4 июня россияне ударили по Конотопу. Там было поражено производственную инфраструктуру. По предварительной информации, пострадавших не было.

Президент Зеленский заявил, что украинские силы полностью контролируют ситуацию на Сумщине. Туда продолжают проникать российские диверсионные группы, но ВСУ их уничтожают и будут продолжать это делать.Зеленский также добавил, что в селе Рыжевка на утро российский триколор уничтожен, российских войск там нет. Своей очередной ложью россияне попытались реализовать там операцию пропагандистского характера.