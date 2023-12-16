"Под Житомиром уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot": Россия запустила новый фейк
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты начали распространять фейковые сообщения о последствиях атаки по Украине 14 декабря. Они утверждают, что уничтожили 5 установок Patriot.
В течение 14 декабря в Украине четырежды объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя Миг-31К. Россияне даже запустили несколько драгоценных ракет "Кинжал", чтобы атаковать Киев и Хмельницкую область
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Фейки россиян
Российские СМИ начали распространять информацию, что во время ракетных атак 14 декабря под Житомиром было уничтожено 5 пусковых установок ЗРК Patriot. Кроме того, пропагандисты придумали ликвидацию одной командирской машины и одной РЛС освещения воздушной обстановки.
Тогда якобы не обошлось и без "уничтожения" боеприпасов - 80 готовых к стрельбе ракет стоимостью 5,5 миллиона долларов и 160 находившихся в запасе ракет. Пропагандисты начали хвастаться тем, что одним ударом Россия практически уничтожила годовое производство ракет MIM-104.
В Центре противодействия дезинформации сообщают, что это лишь фантазии захватчиков, не имеющих ничего общего с реальностью.
Центр проверил информацию и сообщает, что подобные вбросы – только больные фантазии рашистов, которые делают все, чтобы перекрыть неудачи своих гиперзвуковых ракет, регулярно сбивающихся MIM-104 Patriot еще с весны 2023 года.
– объяснили эксперты.
Они советуют украинцам доверять только верифицированным источникам информации.
Как работает пропаганда
- Владимир Путин 14 декабря провел "Прямую линию", где делал вид, что отвечает на не заготовленные вопросы. В частности, он много говорил о войне. Президент России на протяжении всей "линии" повторял заученные методички об "обмане англосаксов", "киевском режиме", "подъеме России с колен" и выполнении "целей СВО".
- Все вопросы, которые хотели задать, россияне выводили на специальное табло. Однако были вопросы, которые Путин целенаправленно избегал, а операторы старались не снимать экран в этот момент. К примеру, у президента России спрашивали "почему реальность Путина расходится с действительностью" или "когда же закончится война".
- Кроме этого Путин пытался убедить всех россиян, что никакой новой мобилизации в России не будет. Якобы "300 тысяч" призванных осенью 2022 года россиян до сих пор воюют на фронте, выполняют все задачи.