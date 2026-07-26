Оправдывает свои зверства: в ЦПД опровергли фейк России по эвакуации из Константиновки

Российская пропаганда снова пытается сорвать доверие к украинским военным. В этот раз она манипулирует темой эвакуации из прифронтовой Константиновки.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что российские ресурсы пытаются в очередной раз подменить реальную картину вымышленными "препятствиями" для эвакуации.

Что придумали россияне?

В Константиновке враг пытается переложить ответственность за собственные преступления на украинскую сторону и создать лживый образ "русских спасателей".

По данным Центра, пропаганда распространяет ложные утверждения одного из окупантов о якобы ограничениях для выезда мирных жителей из города. Он лживо утверждает, что украинские операторы БПЛА "препятствуют выводу мирного населения из Константиновки". Параллельно россияне делают противопоставление и рассказывают, как сами спасают гражданских из опасных зон.

Это откровенная ложь,

– отмечают в ЦПД.

На самом деле, украинские службы продолжают работать над безопасностью людей и организацией эвакуации, а подобные заявления имеют только одну цель – посеять недоверие и панику.

Российские медиа представляют эту тему так, будто именно Украина мешает эвакуации. В ЦПД подчеркивают, что это типичная тактика, когда агрессор извращает факты, чтобы оправдать свои обстрелы и попытки давления на прифронтовые общины.

Подобные информационные вбросы российская пропаганда использует регулярно – особенно там, где ситуация остается напряженной и потребность в эвакуации гражданских. Также россияне продуцируют выдумки о "зверствах ВСУ", чтобы гражданские боялись контактировать с украинскими военными и оставались в зоне боевых действий.

Напомним, что Россия прицельно уничтожает Константиновку и каждый день обстреливает пути спасения. Весной военные уже показывали видео, как выглядит этот город-призрак . До войны он был домом для десятков тысяч украинцев.

Сейчас Константиновка зачищена от оккупантов . В то же время, за город до сих пор продолжаются интенсивные бои.