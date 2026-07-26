У Центрі протидії дезінформації наголошують, що російські ресурси вкотре намагаються підмінити реальну картину вигаданими "перешкодами" для евакуації.

Що вигадали росіяни?

У Костянтинівці ворог намагається перекласти відповідальність за власні злочини на українську сторону та створити брехливий образ "росіян-рятівників".

За даними Центру, пропаганда поширює неправдиві твердження одного із окупантів про нібито обмеження для виїзду мирних жителів із міста. Він брехливо стверджує, що українські оператори БпЛА "перешкоджають виводу мирного населення з Костянтинівки". Паралельно росіяни роблять протиставлення та розповідають, як самі "рятують" цивільних із небезпечних зон.

Це відверта брехня,

– наголошують у ЦПД.

Насправді українські служби продовжують працювати над безпекою людей і організацією евакуації, а подібні заяви мають лише одну мету – посіяти недовіру та паніку.

Російські медіа подають цю тему так, ніби саме Україна заважає евакуації. У ЦПД підкреслюють, що це типова тактика, коли агресор перекручує факти, аби виправдати свої обстріли та спроби тиску на прифронтові громади.

Подібні інформаційні вкиди російська пропаганда використовує регулярно – особливо там, де ситуація залишається напруженою і є потреба в евакуації цивільних. Також росіяни продукують вигадки про "звірства ЗСУ", щоб цивільні боялися контактувати з українськими військовими і залишалися у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що Росія прицільно нищить Костянтинівку і щодня обстрілює шляхи порятунку. Навесні військові уже показували відео, як виглядає це місто-привид. До війни воно було домівкою для десятків тисяч українців.

Зараз Костянтинівка зачищена від окупантів. Водночас за місто досі тривають інтенсивні бої.