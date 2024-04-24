Разведчик, которого постоянно "убивают": как Буданов реагирует на новости о своей "смерти"

Глава ГУР Кирилл Буданов заявляет, что никак не реагирует на новости о собственной "смерти". Более того, он уверен, что это предсказывает ему долгую жизнь.

Он также рассказал, что не пользуется социальными сетями. Впрочем, как разведчик он имеет доступ ко всей информации, которая ему нужна.

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"Как я могу на это реагировать?"

На вопрос журналистки о том, как реагирует Кирилл Буданов многочисленные фейки россиян о собственной смерти, он заявил, что никак на них не реагирует.

Мне вчера сказали, что недавно вбросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: "Когда говорят постоянно, что кто-то умер – то этот человек будет долго жить". Ну, значит, так и будет со мной,

– отметил глава ГУР.

Также он рассказал, что разведчикам запрещено владеть любыми соцсетями.

"Как руководитель – у меня просто доступ ко всем мировым медиа и ресурсам есть. Поэтому я просматриваю, чтобы смотреть на результаты тех или иных наших операций. Или резонансных событий, которые, на наш взгляд, имеют или будут иметь какое-то влияние", – добавил Буданов.

Фейки о "смерти" Буданова: что известно