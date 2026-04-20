Об этом сообщили в Офисе Президента Украины. Там обратили внимание, что письма присылали не с ящика ОП, а с другого – похожего.

Кому присылали фейковые письма якобы от имени Буданова?

Фейки поступают не с официального адреса, а с ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me.

Мошенники рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Призываем всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам,

– говорится в заметке.

Одно из таких писем прислали президенту Украинского национального объединения Канады Юрию Клюфасу.

В нем говорилось о просьбе от якобы руководителя Офиса Президента "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на родину. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову. Всю информацию о кибермошенничестве уже передали в соответствующие правоохранительные органы,

– добавили в ОП.

Справка. Юрий Клюфас – украинский тележурналист, телепродюсер и общественный деятель в Канаде. Он был режиссером первой украинской телепрограммы в Торонто, продюсировал документальные фильмы, является основателем и руководителем крупнейшего украинского фестиваля за пределами Украины – Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival.

Что такое фишинг?

Это один из видов кибермошенничества, когда письма поступают с адреса, очень похожего на официальный, но который отличается несколькими буквами от настоящего.

В Департаменте киберполиции напомнили, что официальные ресурсы государственных учреждений используют домен gov.ua. Например, адрес электронной почты Офиса Президента Украины, определен для обращений юридических лиц, такой: Letter@apu.gov.ua

