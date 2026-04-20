Об этом сообщили в Офисе Президента Украины. Там обратили внимание, что письма присылали не с ящика ОП, а с другого – похожего.
Читайте также Будут ли возвращать украинскую молодежь из Германии: Зеленский говорит о справедливости
Кому присылали фейковые письма якобы от имени Буданова?
Фейки поступают не с официального адреса, а с ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me.
Мошенники рассылают фейковые письма от имени руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Призываем всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам,
– говорится в заметке.
Одно из таких писем прислали президенту Украинского национального объединения Канады Юрию Клюфасу.
В нем говорилось о просьбе от якобы руководителя Офиса Президента "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на родину. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову. Всю информацию о кибермошенничестве уже передали в соответствующие правоохранительные органы,
– добавили в ОП.
Справка. Юрий Клюфас – украинский тележурналист, телепродюсер и общественный деятель в Канаде. Он был режиссером первой украинской телепрограммы в Торонто, продюсировал документальные фильмы, является основателем и руководителем крупнейшего украинского фестиваля за пределами Украины – Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival.
Что такое фишинг?
Это один из видов кибермошенничества, когда письма поступают с адреса, очень похожего на официальный, но который отличается несколькими буквами от настоящего.
В Департаменте киберполиции напомнили, что официальные ресурсы государственных учреждений используют домен gov.ua. Например, адрес электронной почты Офиса Президента Украины, определен для обращений юридических лиц, такой: Letter@apu.gov.ua
Обратите внимание Российская разведка следила за людьми через роутеры: детали операции
Что говорил Буданов о возвращении украинцев из-за границы?
Из сообщения ОП не совсем понятно, что именно имелось в виду. В конце марта глава Офиса Президента говорил об идее создать пантеон выдающихся украинцев – вернуть прах известных людей, похороненных за рубежом.
Но, скорее всего, речь о другом. 16 апреля Кирилл Буданов заявил, что украинцы не будут спешить возвращаться в Украину просто так. И следует избавляться от иллюзий, что на них повлияют патриотические лозунги о возвращении на родину. Чиновник считает, что следует трансформировать экономику и дерегулировать бизнес. И вообще подходить комплексно.
Также Буданов высказался о дефиците кадров в Украине. Тогда он заявил, что есть немало случаев, когда иностранцы используют официальное трудоустройство только как способ попасть в Украину, а не работать в нашем государстве.