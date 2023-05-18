"Феномен" Пригожина: почему россияне поддерживают этого персонажа
Скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина изрядно раздражают высшее руководство России. В то же время армия поклонников Пригожина в России стремительно увеличивается.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный, политический деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. Он отметил, что россияне будут веками искупать свою вину, однако сейчас они даже не осознают, сколько боли причинили украинскому народу.
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Россияне поддерживают Пригожина
Шураев не может понять в чем "феномен" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и почему россияне его поддерживают.
Ну как можно защищать родину, сражаясь в чужой стране? Где они нашли родину в Украине? В каком месте они нашли родину? И россияне верят этому,
– сказал политический деятель.
Шураев очень разочаровался в российском народе, ведь 70% россиян до сих пор поддерживают войну. Они думают, что в Украине их сыновья умирают за "русь святую", за "Россию-матушку".
Изменить сознание россиян поможет только денацификация, которой занимались в пост-гитлеровской Германии союзники.
У всех немцев был комплекс, ведь им было стыдно за своих дедов. За то, что Германия – страна, убившая миллионы людей,
– подчеркнул журналист из Казахстана.
Однако, когда Владимир Путин напал на Украину, новым Гитлером стали Путин и Россия. Отмываться от этой грязи россиянам придется десятилетиями, если не веками.
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Скандальные заявления Пригожина: кратко
- Между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и минобороны России разгорелся скандал из-за нехватки боеприпасов. Впоследствии Пригожин вообще заявил, что 10 мая выведет своих наемников из Бахмута.
- В одном из своих обращений Пригожин рассказал о "деде", который может оказаться "конч*ным мудаком". Такое заявление сильно встревожило Кремль, ведь большинство подумали, что "дедом" Пригожин назвал Путина.
- Российские пропагандисты получили от администрации Путина "предупреждение" относительно Пригожина. Если он продолжит критиковать минобороны России и рассказывать о поражениях на фронте, то в публикациях его следует называть предателем России.
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что 80% слов главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина – чистая правда. Он искренне критикует военное руководство России.