Демилитаризация Крыма продолжается, – ГУР об ударе по нефтебазе в Феодосии

СБУ и ГУР МО 5 декабря ударили дронами по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии в Крыму. Эта атака является продолжением процесса демилитаризации аннексированного полуострова.

Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что работа по враждебным объектам на территории полуострова продолжается, передает 24 Канал.

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Юсов высказался об ударе по Феодосии

Представитель ГУР, говоря о "хлопке" во временно оккупированной Феодосии в Крыму, отметил, что Силы безопасности и обороны продолжают планово демилитаризовать аннексированный полуостров от российских захватчиков.

Более подробная информация будет позже,

– подчеркнул Юсов.

В Феодосии раздавались громкие взрывы

Ночью 5 декабря жители Феодосии и Керчи сообщали о многих взрывах. Местные прихвостни российских пропагандистов отмечали, что в небе над Керчью якобы сработала система ПВО.

После 5:00 в Феодосии снова раздались громкие взрывы. Оккупанты заявляли, что якобы уничтожили "26 украинских беспилотников, а еще 15 – перехватила российская противовоздушная оборона".

В конце концов стало известно, что во временно оккупированной Феодосии Служба безопасности Украины совместно с представителями Главного управления разведки ударили по "Морскому нефтяному терминалу". Там нашим спецслужбам удалось уничтожить важный инфраструктурный объект оккупантов.

Кроме того, источники 24 Канала сообщали, что последствия для российских оккупантов довольно существенные. Там ведь хранилось около 30 резервуаров с топливом, а пылало это все – красиво.

Кроме того, СБУ также поразили важные для оккупантов военные объекты. Среди них были: радиолокационная система "Небо-М", стоянка вертолетов, радиолокационная система П-18 "Терек и

система управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М".

Российские пропагандисты сообщили, что 5 декабря на территории всего аннексированного Крымского полуострова слышали около 30 взрывов. Все они звучали вблизи временно оккупированной Феодосии и Керчи, где печально известная российская ПВО якобы "уничтожила 22 беспилотника и еще 13 – перехватила".