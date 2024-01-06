Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной, – СМИ

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подпишет соглашение с фермерами, блокирующими границу с Украиной. Он согласился выполнить 3 требования польских аграриев.

Решение о подписании соглашения начали обсуждать в правительстве вечером 5 января. Окончательно его еще не приняли, однако объявили, что в субботу в Жешуве состоится встреча министра и фермеров.

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В Польше могут подписать соглашение

Ожидается, что в субботу, 6 января, министр Секерский подпишет соглашение с представителями фермерской организации "Подкарпатское обманутое село", которые блокируют границу с Украиной. В польском СМИ заявляют, что этот документ создаст "положительную динамику", которая позволит разблокировать границу. К слову, на пункте пропуска "Медика – Шегини" сейчас в очереди стоят тысячи грузовиков, растянувшихся более чем на 50 километров.

Да, польское правительство может удовлетворить три требования фермеров:

предоставление субсидий на кукурузу;

гарантии неповышения налогов;

дешевые кредиты.

Вместе с тем, в польском министерстве еще ожидают сообщения Европейской комиссии о выделении одного миллиарда злотых на субсидии для кукурузы.

Почему польские фермеры начали блокировать границу

Для блокирования границ польские фермеры имели как внутренние причины, так и внешние. Во-первых, еще летом в Польше ввели эмбарго на ввоз украинской агропродукции, ведь фермеры заявили, что теряют доход от собственного труда. Кроме того, публично движение "Обманное село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты:

мягкие фрукты;

сахар;

спирт;

мед;

яблочный концентрат;

яйца;

мясо птицы и т.д.

Правительство Польши также планировало повысить налоги для аграриев на 21%. В настоящее время правительство уже отказалось после этой инициативы, когда польские аграрии выразили протест. Однако закон должен принять Сейм, а органы местного самоуправления получат госкомпенсацию из бюджета 2025 года.

Также аграрии требовали субсидий на кукурузу и дешевые кредиты, чтобы в Польше могла активно развиваться сельскохозяйственная сфера.

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