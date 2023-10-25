Пророссийский Фицо снова стал премьером: кто еще вошел в новое правительство Словакии
Источник:ta3
В Словакии назначили новое правительство. Его возглавил пророссийский политик Роберт Фицо, партия которого Smer-SD победила на недавних парламентских выборах.
В среду, 25 октября, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова назначила новое правительство. Его возглавил Роберт Фицо, известный своими антиукраинскими заявлениями.
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Что известно о новом правительстве Словакии
Фицо стал премьер-министром уже в четвертый раз за свою политическую карьеру. На должность министра обороны был назначен Роберт Калиняк. Это скандальное должностное лицо ранее возглавляло Министерство внутренних дел Словакии. В прошлом он подрался с бывшим главой словацкого правительства Игорем Матовичем.
Министром иностранных дел стал Юрай Бланар. Он распространял кремлевские нарративы, называя вторжение России на Донбасс в 2014 году "гражданской войной" и призывая Украину "обеспечить права русскоязычных жителей". Также Бланар придумал фейк, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы назвала антироссийские санкции ошибкой.
Спикером Национального совета стал экс-премьер Петер Пеллегрини. Он принадлежит к партии Hlas. Эта политсила является частью коалиции с Smer-SD, возглавляемой Фицо. Кандидатуру Пеллегрини поддержал 131 депутат.
Фицо пообещал, что жизнь в Словакии станет лучше, а сама страна станет более мирной. По его словам, новое правительство будет конструктивным, не будет избегать никаких вызовов и начнет осуществлять суверенную внешнюю политику.
Совместная фотосессия членов нового правительства Словакии / Фото ta3
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- Недавно Smer-SD, Hlas и "Словацкая национальная партия" образовали коалицию. Эти политсилы разделили между собой министерства.
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