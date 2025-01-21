Ловушка, в которую нас пытаются завести, – политолог разобрал угрозы Фицо

Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа через собственную территорию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо крайне недоволен из-за этого. Он угрожает, что будет блокировать принятие важных для Украины указов в ЕС.

Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что такая позиция Фицо по Украине есть попытка показать, что Словакия – это серьезный субъект международной политики. Он хочет, чтобы наше государство соглашалась на все его требования, однако есть более влиятельные страны, с которыми Украине гораздо важнее налаживать коммуникацию.

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"Это ловушка, в которую нас пытается своими ультиматумами завести Фицо. Кстати, тоже самое делает Виктор Орбан, когда угрожает препятствовать вступлению Украины в ЕС", – сказал он.

Фицо блефует

По мнению Максима Джигуна, громкие угрозы премьера Словакии в ответ на то, что Украина не соглашается продолжать транзит российского газа по своей территории, указывают лишь на то, что он блефует.

По его словам, политический процесс движется гораздо быстрее, чем тот период, в котором застрял премьер-министр Словакии.

Я думаю, что это ошибка Фицо, потому что он считает, что возможность блокировать какое-то решение (по Украине – 24 Канал) должно заставлять государство, которое борется за свое выживание, продавать ему российский газ,

– подчеркнул политолог.

Рычаги влияния Фицо

Джигун предположил, что Роберт Фицо может применить определенные рычаги влияния против Украины, в частности по транспорту оружия, гуманитарной помощи или электроэнергии через территорию Словакии. Однако, если он прибегнет к таким методам воздействия, то это повлечет еще большую изоляцию его государства среди других представителей европейской политики.

А таких, к счастью, много. Украина, как государство, со всеми ними имеет контакт. Поэтому такие действия только укоротят политическую карьеру Фицо,

– подчеркнул он.

Фицо имел альтернативу российскому газу

Политолог отметил, что Фицо прекрасно знал, что транзит российского газа в Словакию через территорию Украины будет прекращен.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла о том, что есть альтернативные поставщики. Страны восточной Европы, которые были зависимы от российского газа, могли их заранее выбрать,

– отметил Максим Джигун.

Кроме того, Евросоюз предоставлял примерно 500 миллионов евро финансовой помощи для того, чтобы помочь покрыть убытки и решить трудности, которые могут возникнуть.

То есть из Брюсселя было принесено решение в руки Фицо, чтобы он им воспользовался и не создавал драму без причин. Но он выбрал другой путь, поэтому и Украина оставляет за собой право действовать так, чтобы защитить собственные интересы,

– добавил политолог.

Интересно, политолог Тарас Семенюк высказал мнение, что Фицо очень просчитался, когда заранее не искал альтернатив российскому газу. Теперь страна сталкивается с ростом тарифов и нестабильностью его режима. Учитывая слабую коалицию, существует вероятность, что Словакию вскоре возглавит проевропейский лидер.