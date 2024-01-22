В МИД отреагировали на скандальные заявления Фицо о "компромиссе" между Россией и Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости "компромисса" между Россией и Украиной. В украинском МИД прокомментировали такие заявления словацкого премьера.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что Украина и ее партнеры прилагают усилия для освобождения украинских оккупированных территорий, в частности, чтобы избежать российского вторжения в другие страны, информирует 24 Канал.

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В МИД Украины ответили на заявления Фицо

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы должна согласиться на территориальные уступки России.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы – 24 Канал) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереалистично", – сказал он.

Олег Николенко отреагировал на такие заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости "компромисса" между Россией и Украиной.

Не может быть компромисса в отношении территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны,

– заявил Николенко.

Он отметил, что наше государство и его партнеры прилагают усилия для "вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Прешовский и другие словацкие края".

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", – добавил спикер МИД Украины.

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