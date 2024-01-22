В МИД отреагировали на скандальные заявления Фицо о "компромиссе" между Россией и Украиной
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости "компромисса" между Россией и Украиной. В украинском МИД прокомментировали такие заявления словацкого премьера.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что Украина и ее партнеры прилагают усилия для освобождения украинских оккупированных территорий, в частности, чтобы избежать российского вторжения в другие страны, информирует 24 Канал.
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В МИД Украины ответили на заявления Фицо
На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы должна согласиться на территориальные уступки России.
"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы – 24 Канал) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереалистично", – сказал он.
Олег Николенко отреагировал на такие заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости "компромисса" между Россией и Украиной.
Не может быть компромисса в отношении территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны,
– заявил Николенко.
Он отметил, что наше государство и его партнеры прилагают усилия для "вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Прешовский и другие словацкие края".
"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", – добавил спикер МИД Украины.
Антиукраинские высказывания Фицо: последние новости
- Украина продолжает свой путь к членству в ЕС и НАТО. Однако не все мировые лидеры соглашаются с тем, что наше государство должно его получить. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. По его словам, это будет означать начало Третьей мировой войны.
- Роберт Фицо продолжает повторять российские нарративы и заявил, что Украина – "не суверенное государство". По его словам, наше государство контролируется США.
- Фицо заявил, что Киев стал "зависимым" после Революции Достоинства в 2014 году. "Почему президент России отдал приказ применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, которая расположена рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России, равно как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. А теперь представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали?", – не унимался Фицо.