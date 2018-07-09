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ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео со "Слава Украине"

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ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч долларов
ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч долларов / 24 Канал

За "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал помощника тренера национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича.

7 июля после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение.

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В нем прозвучали слова "Слава Украине!" от Домагоя и слова, что "это победа "Динамо" и Украину" от Огнена. Вукоевич опубликовал запись на своей странице в Instagram.

Такие слова вызвали возмущение россиян. Возглас "Слава Украине" начали называть чуть ли не националистическим и ультраправым и пожаловались в ФИФА.

Вукоевича из-за скандала отстранили с должности помощника тренера сборной Хорватии.

За "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).

Как информирует пресс-служба Хорватского футбольного союз,а принимая это решение, комитет ФИФА обратил внимание на то, что помощник тренера и Федерация футбола Хорватии извинились за инцидент.

К слову, защитник сборной Хорватии Домагой Вида, который выкрикнул "Слава Украине" на видео Вукоевича, записал еще одно видео с поздравлениями в Киев и снова кричал "Слава Украине".

Теги: Скандал Чемпионат мира по футболу - 2018 Хорватия ФИФА Штрафы Новости спорта
Источник: 24 Канал
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