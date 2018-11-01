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      Фильм-мюзикл "Богемная рапсодия": сюжет и трейлер фильма

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      "Богемная рапсодия": сюжет и трейлер фильма
      "Богемная рапсодия": сюжет и трейлер фильма / www.imdb.com

      1 ноября состоялась украинская премьера фильма-мюзикла о легендарной группе Queen "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody). Британская кинолента свой первый официальный трейлер выпустила еще в июле, однако поклонники творчества музыкантов и фронтмена группы Фредди Меркьюри ждали фильм еще с прошлого года.

      Режиссером премьерной ленты сначала стал Брайан Сингер, который прославился своими лентами "Люди Икс" и "Операция Валькирия", но в конце 2017 года его уволили из-за конфликтов с актерами. Фильм доснимал режиссер Декстер Флетчер. Съемками американо-британской кинокартины "Богемная рапсодия" занялась знаменитая компания 20th Century Fox. В украинском прокате фильм также называется "Фредди Меркьюри".

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      Биографический мюзикл рассказывает о реальных фактах из жизни группы от начала ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году, а также показывает творчество знаменитого фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Трогательный фильм-посвящение собрал все главнейшие моменты из жизни британского рок-группы – об их взлетах и падениях, о создании величайших хитов музыкальной индустрии и о вероятном распаде ансамбля и громком воссоединении в последние годы жизни смертельно больного Меркьюри.

      Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Он известен по роли хакера Эллиота Алдерсона в сериале "Мистер Робот". В роли барабанщика Роджера Тейлора снялся Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), а в роли гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли. Кроме того, Джозеф Маццелло перевоплотился в басиста Джона Дикона.


      Актер Рами Малек в роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия"

      Что интересно, закрытая премьера кинокартины "Богемная рапсодия" состоялась 23 октября в Лондонском спорткомплексе "Уэмбли Арена" напротив стадиона "Уэмбли", где состоялся знаменитый концерт группы Queen в 1985 году. Мировая премьера фильма состоялась 24 октября.

      "Богемная рапсодия" Смотрите трейлер к фильму :

       

      Теги: LifeStyle Музыка Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
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