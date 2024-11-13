Украина готовит план для Трампа

Издание Financial Times утверждает, что Украина готовит предложения для Трампа, надеясь предложить собственную повестку дня перед тем, как новоизбранный американский президент начнет переговоры с Путиным об окончании войны в Украине.

Европе не подойдут украинские военные вместо американских

По данным издания, в подготовке этих предложений Украине помогают союзники в Европе, которые опасаются, что договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина могут лишить Украину помощи и таким образом создать для Путина привилегированные возможности для дальнейшего захвата Украины. Некоторые пункты в Плане победы, ранее анонсированном Зеленским, могли заинтересовать Трампа. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Говорится о замене американских военных украинскими после окончания войны. Трамп постоянно говорит о нецелесообразности присутствия американских военных на базах в Европе и о том, что европейцы должны защищать себя самостоятельно. Об этом также говорил и Зеленский. Он подчеркивал, что ВСУ имеют большой боевой опыт, который важен для дальнейшего развития европейской безопасности.

Однако возникает желание понять, насколько для европейских стран вообще имеет смысл пребывание на американских базах украинских военных, даже когда речь идет о боевом опыте. Для европейцев важно то, чтобы на американских базах находились именно американские военные.

Это пребывание является такой же весомой частью европейской безопасности как и "ядерный зонтик" США. Если этот "ядерный зонтик" сохраняется, европейским странам не стоит опасаться, что какая-то страна совершит нападение на них. А потому вопрос боевого опыта военных, находящихся на базах, – не является принципиальным.

Если американское военное присутствие в Европе ослабевает, то Европа остается почти беззащитной перед такой ядерной мощью, которой является Россия. Надо помнить, что ядерный потенциал Франции или Великобритании не может сравниться с ядерным потенциалом России.

Американские военные на европейских базах могут отпугивать Москву, потому что удар по базе с гибелью военных США – это фактически удар по США. В таком случае возникает перспектива обмена ядерными ударами между двумя крупнейшими ядерными державами современности.

А если представить, что вместо американских военных в казармах находятся украинские, – это может не вызвать у Путина никаких колебаний относительно удара по такому военному объекту.

Поэтому не стоит забывать, что присутствие американских военных на базах – это прежде всего символ защиты Америкой Европы. С каким бы уважением в Европе не относились к военному опыту ВСУ, Украина никак не может идти в сравнении с США.

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Интересы США и Китая в Украине

Еще одна весомая часть плана, который, по мнению издания, может быть интересен Трампу, это украинские месторождения. Издание отмечает, что украинцы готовы предоставить американскому президенту возможность определять, кто именно будет заниматься бизнесом в Украине после войны. Однако модель этого экономического протектората также представляется сомнительной.

Ну, во-первых, для того, чтобы действительно создать для Украины какую-то инвестиционную привлекательность, инвесторов надо убедить в том, что их инвестициям в украинские месторождения ничто не угрожает, что завтра их инвестиции не исчезнут из-за нового этапа российской агрессии против Украины.

Соответственно, для этого нужно не просто разговаривать с Путиным или Зеленским, а принять решение, которое продемонстрирует России, что США в случае чего готовы непосредственно вмешиваться в войну России против Украины. Но как раз этого Трамп делать не собирается. Более того, Трамп никогда не был сторонником евроатлантической интеграции Украины, а без вступления Украины в НАТО надеяться, что инвесторы будут вкладывать в Украину свои деньги – слишком нереалистичные желания.

Первым пунктом, с которым бы должен был согласиться Трамп, если бы действительно интересовался украинскими месторождениями, должна была бы быть идея приглашения Украины в НАТО. Это является и первым пунктом плана победу Зеленского. Но если союзники по НАТО не соглашаются с этим, то нечего надеяться, что какие-то американские инвестиции прибудут на украинский рынок в обозримой перспективе.

Есть еще один интересный момент, о котором надо помнить. Кроме американских интересов, существуют еще и китайские. Если Украина собирается заинтересовать именно США своими месторождениями, она таким образом демонстрирует Китаю, что его интересы в Украине будут отсутствовать в случае окончания войны. Поэтому Пекин заинтересован в том, чтобы Москва отвоевала как можно больше украинской территории, потому что эта отвоеванная территория будет платформой уже для китайских инвестиций.

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Поэтому такое предложение с экономической точки зрения превращает территории Украины в реальную территорию борьбы между китайскими и американскими интересами. С этим надо считаться. Китай за эти интересы воевать не будет, это будет делать Россия, но и США за это воевать не будут, они будут надеяться, что зону, где могут осуществляться их инвестиции, отвоюет Украина без гарантий безопасности.

Мы снова видим, что говорится о полном отсутствии реализма. Реализм должен заключаться не в том, чтобы заинтересовать Трампа предложениями, которые не могут быть реализованными, а в понимании того, что российскую агрессию можно остановить только совместными усилиями – помощью Украине и ее вступлением в НАТО.