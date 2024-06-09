Украина получила от Финляндии экспериментальное оружие, которое успешно показало себя на поле боя
Источник:Yle
Финляндия почти не раскрывает информации о том, какое вооружение передает Украине в рамках военной помощи. Однако стало известно, что ВСУ получат не только вооружение со складов, но и новейшее экспериментальное оружие.
Об этом заявил глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен. Он также добавил, что поставки оружия в Украину позволяет развивать новейшую финскую военную технику и вооружение.
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Финляндия передала экспериментальное оружие
В интервью Хейсканен рассказал, что в Украину экспортируют не только старое оружие, но и новинки финской оборонной промышленности. Некоторые образцы оружия находятся на стадии разработки, однако в Финляндии отмечают, что это помогает улучшать оборонное производство.
Кроме того, в Силах обороны отмечают, что экспериментальное оружие положительно демонстрирует себя на поле боя, а финская оборонная промышленность получает хорошие отзывы от украинских защитников. Так, приобретенный опыт позволяет развивать новейшую финскую военную технику.
По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные Оборонными силами для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Однако, для этого нужна политическая воля и дополнительное финансирование.
Как Финляндия помогает Украине в войне
- В МИД Финляндии отметили, что не давали никаких ограничений для Украины по применению их оружия. Элина Валтонен заявила, что страна, которая ведет оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты.
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна будет делать все возможное, чтобы Украина победила в войне с Россией. В то же время он считает заявления об отправке войск НАТО в Украину "спекулятивными".
- В начале апреля, во время визита Стубба в Украину, Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Известно, что в этот пакет помощи вошли системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
- Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения Финляндия уже предоставила помощи, стоимость которой достигает 2 миллиардов евро. Часть средств выделяется для предоставления вооружения, а другая – на гуманитарную помощь.
- 3 апреля 2024 года Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности. Документ предусматривает всестороннюю поддержку обороны и безопасности, поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Он действует в течение 10 лет и предусматривает также поддержку реформ и помощь в восстановлении энергетического сектора.