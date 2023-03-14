Пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС у парламента Грузии

В Грузии активизировались пророссийские силы, решившие прямо-таки в центре столицы сжечь флаг Европейского Союза. Вскоре в МВД страны отреагировали на этот инцидент.

Отметим, что именно сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" причастны к сожжению флага у парламента Грузии в эти дни.

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Почему пророссийские грузины сожгли флаг ЕС

Сами радикалы объяснили свой поступок тем, что якобы хотели этой акцией выступить против агентов, которые пытаются втянуть Грузию в войну. Также они требовали освободить лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года.

Кроме того, они выступали с антизападными, гомофобными заявлениями и требовали провести референдум по законопроекту об "иноагентах".

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Как отреагировали на это в МВД Грузии

Министерство внутренних дел Грузии уже приступило к административному производству из-за этого инцидента. Также ведомство обратилось к пророссийским радикалам и призвало их не выходить за рамки закона.

Было нарушено админпроизводство на основании статьи 174 Кодекса административных правонарушений, в которой говорится о поругании над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, установленным или вывешенным государственным учреждением,

– отметили в одном из грузинских изданий.

Вместе с тем известно, что личности правонарушителей планируют идентифицировать, а затем оштрафовать.

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