Флаг на Змеином еще не развевается: его доставили, но поднять должны военные, – ОК "Юг"

Украинские военные освободили от российских оккупантов остров Змеиный в Черном море. После этого на Змеиный доставили флаг Украины, но до сих пор не подняли.

Флаг доставили вертолетом

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она уточнила свое предварительное заявление.

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Наталья Гуменюк рассказала, что флаг на вертолете доставили на остров Змеиный. Он будет развеваться только после того, как на остров прибудут украинские военные.

На Змеиный до сих пор никто не высаживался

Представитель ОК "Юг" пояснила, что ее предварительное заявление о поднятии флага было метафорическим. Она отметила, что на остров до сих пор никто не высаживался, поэтому и некому было поднять флаг.

Наталья Гуменюк заявили, что никто не будет рисковать человеческими жизнями ради фото для СМИ.

Украина освободила Змеиный: главное

Представитель ОК "Юг" 4 июля заявила, что на освобожденный остров Змеиный вернулся украинский флаг . Сообщалось, что военная операция по освобождению Змеиного официально окончена.

России удалось захватить Змеиный в начале полномасштабной войны. Тогда экипаж крейсера "Москва", который в апреле пошел ко дну Черного моря, угрожал нашим защитникам.

Украинских воинов, ставших авторами известной фразы "русский военный корабль иди на**й", взяли в плен. На 20 июня в плену россиян оставались 75 пограничников со Змеиного.

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За контроль над Змеиным, имеющим стратегическое значение в Черном море, долгое время велись бои. В конце июня ВСУ нанесли мощные удары по позициям врага. 30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские оккупанты сбежали с острова.

Россия не решилась признать победу Украины и заявила о так называемом "жесте доброй воли". На Змеином российские оккупанты потеряли:

4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

2 зенитно-ракетных комплекса "Тор",

реактивную систему залпового огня "Град",

радиолокационные установки.

После бегства из Змеиного русские военные дважды атаковали остров.

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