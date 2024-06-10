Украинский флаг установили на Белгородчине: Стерненко рассказал детали операции
Источник:Сергей Стерненко
9 июня над одним из населенных пунктов Белгородской области взвился украинский флаг. Известно, что наш флаг принес с собой FVP-дрон.
Первыми о "неприятном" инциденте сообщили пропагандисты. Они рассказали, что государственный флаг Украины неизвестный беспилотник установил на вышке сотовой связи в селе Безымено Белгородской области.
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"БНР хочет в Украину"
Общественный активист Сергей Стерненко отреагировал на событие. Волонтер пошутил, что местные жители Белгородской области якобы ждут освобождения и вообще желают присоединиться к Украине. Именно поэтому воины Wild Division 82 ОДШБр решили подбодрить их и установили в Безымено украинский флаг с помощью FPV-дрона.
С земли это (установление флага – 24 Канал) фиксировали порабощенные жители молодой республики, что устали быть под российской оккупацией,
– написал Стерненко.
На опубликованном видео можно увидеть, как дрон пролетает и устанавливает флаг на башню сотовой связи.
Заметим, что официальная власть Белгородской области не решилась рассказывать об этом случае. Губернатор Гладков сообщил якобы об атаке двух дронов на село Безымено, а вот об украинском флаге умолчал.
Где расположено Безымянное: смотрите на карте
Украинский флаг не впервые раздражает оккупантов
- Экипаж БПЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ установил флаг Украины на оккупированной территории левобережья Херсонщины. Сделать это удалось с помощью беспилотников.
- Аэросведчики бригады Гвардии наступления "Месть" с помощью дрона установили флаг Украины между Курдюмовкой и Озоряновкой, что вблизи Бахмута, где до сих пор расположены позиции российских военных.
- На фоне путинских "выборов" партизаны подняли флаг Украины в оккупированной Макеевке.