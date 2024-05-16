"Меня защищают люди в военной форме": украинцы запустили в соцсетях флешмоб – щемящие фото

Сеть полна возмущенных постов, ведь военных обесценивают. Пользователи запустили целый флешмоб, чтобы показать: бойцы важны, их уважают. 24 Канал собрал реакции из соцсетей.

Флешмоб запустили после инцидента с Антониной Токмаковой в Одессе. Девушка утверждала, что ее костылем избил работник ТЦК. Свой пост в инстаграме она назвала "Меня избил человек в военной форме". В противовес этому появились сообщения под названием "Меня защищают люди в военной форме".

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"Меня избили люди в форме" vs "Меня защищают люди в форме"

В последнее время среди части украинцев распространился тренд на "уклонизм". Все больше роликов, как работников ТЦК унижают, травят и тому подобное. Часто на видео "отбивают" кого-то от "людей в форме". Поэтому пользователи обыграли эту фразу, создав свои версии того, что делают "люди в форме".

"Мне записывают видео и голосовые из ада люди в военной форме", – так жестко и правдиво звучит фраза одного из пользователей. В комментариях сказано, что можно бесконечно перечислять, что делают люди в форме, пока "не закончится твитер".



Сообщение флешмоба "Меня защищают люди в военной форме" / Скриншот 24 Канала

В соцсети Х очень много сообщений, где сказано: люди в форме защищают, спасают, одалживают деньги, поддерживают.

"Над домом летел "Кинжал", и неизвестный в форме ВСУ сбил эту ракету и спас меня и еще десятки людей", – пишет пользовательница.

Флешмоб "Меня защищают люди в военной форме" / Скриншоты 24 Канала

"Меня любил человек в форме"

Отдельно хочется сказать о постах, где партнеры и партнерки, дочери и сыновья, сестры и побратимы вспоминают погибших военных. Их очень больно читать, вот лишь несколько из них:

"Я похоронила своего человека в военной форме за месяц до нашей свадьбы";

"Человек в военной форме погиб под Новый год. 21-летний человек в военной форме";

"Человек в военной форме учился со мной в школе после эвакуации из Донецка. Другой человек в военной форме учился в моем университете и погиб геройкой под Бахмутом. Еще один человек в военной форме водил меня и одноклассников в походы, а теперь защищает страну на юге".

В сети вспоминают погибших военных и тех, кто пропал без вести / Скриншоты 24 Канала

"Это я ношу военную форму"

Многие отметили, что у каждого есть свой человек в форме. А некоторые писали: человек в форме – это я.



"Я до сих пор человек в форме", пишет пользовательница / Скриншот 24 Канала

Разгонять тему с избиениями и другими злоупотреблениями ТЦК выгодно россиянам. Конечно, злоупотребления есть. Но нельзя говорить, что все военные такие. К тому же среди работников ТЦК много тех, кто получил ранения на фронте и начал работать на тыловой должности.