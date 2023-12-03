Реальная угроза режиму: протестные настроения распространяются в семьях мобилизованных россиян

В Ульяновске в России жены мобилизованных устроили флешмоб – клеили наклейки на авто с надписями типа "верните мужа". Очевидно, что впоследствии такие акции можно увидеть и в других городах страны-агрессора.

Подобные флешмобы – реально угроза для путинского режима. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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Протестные настроения нарастают

Игорь Чаленко отметил, что российские оккупанты долго находятся на фронте, а их семьям страна-агрессор не предоставляет всех обещанных выплат. Более того, Кремль не оплачивает даже венки для захоронения захватчиков.

Протестные настроения нарастают. Но в основном акцент делается не на том, что мужчины участвуют в войне против Украины. Либо они долго находятся на фронте, либо им не выплачивают обещанное денежное обязательство. Очень часто на третий месяц не то "капает" на карту, что планировалось,

– объяснил он.

Недовольство россиян только нарастает. Поэтому кремлевскому диктатору Владимиру Путину не выгодно открыто объявлять масштабную мобилизацию. До президентских выборов он не будет этого делать, однако впоследствии может пойти на такой шаг.

"Думаю, что сейчас это "пугалки" перед выборами, чтобы показать Путина более взвешенным лидером. Но после выборов, конечно, этот момент может реализоваться Кремлем. Но он несет большую опасность для режима", – считает Чаленко.

Чаленко про флешмоб жен оккупантов: смотрите видео

Флешмоб жен оккупантов: что известно