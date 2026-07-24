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24 Канал Главные новости "Флэш" заявляет, что не был и не планировал быть на полигоне, куда сегодня ударила Россия
24 июля, 15:33
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Обновлено - 15:56, 24 июля

"Флэш" заявляет, что не был и не планировал быть на полигоне, куда сегодня ударила Россия

София Рожик

Россия днем ​​24 июля атаковала частный полигон в Киевской области. Там проходила выставка.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что его на месте атаки не было.

Реакция "Флэша" на подобные выставки оружия

Вскоре после атаки "Флэш" поблагодарил за многочисленные вопросы и сообщил, что с ним все в порядке, а его команда жива.

Впоследствии он уточнил, что сам это мероприятие не посещал.

Советник президента рассказал, что подобных мероприятий десятки, а то и сотни.

Друзья, я там не был и не планировал быть на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной все в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях... Когда я вижу риски, я на полигон не еду,
– подчеркнул он.

"Флэш" добавил, что подобные мероприятия он не посещает в случае:

  • отсутствия укрытия,
  • анонса в интернете,
  • огромного количества участников,
  • зоны досягаемости баллистики,
  • раннего анонса места проведения.

Напомним, что на полигоне, куда попали российские ракеты, находились представители украинской оборонной промышленности.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что число жертв возросло до 10 человек, еще около 100 получили ранения.

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Война России с Украиной
Ракетные обстрелы
Сергей Флэш