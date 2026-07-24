"Флэш" заявляет, что не был и не планировал быть на полигоне, куда сегодня ударила Россия
Россия днем 24 июля атаковала частный полигон в Киевской области. Там проходила выставка.
Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что его на месте атаки не было.
Реакция "Флэша" на подобные выставки оружия
Вскоре после атаки "Флэш" поблагодарил за многочисленные вопросы и сообщил, что с ним все в порядке, а его команда жива.
Впоследствии он уточнил, что сам это мероприятие не посещал.
Советник президента рассказал, что подобных мероприятий десятки, а то и сотни.
Друзья, я там не был и не планировал быть на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной все в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях... Когда я вижу риски, я на полигон не еду,
– подчеркнул он.
"Флэш" добавил, что подобные мероприятия он не посещает в случае:
- отсутствия укрытия,
- анонса в интернете,
- огромного количества участников,
- зоны досягаемости баллистики,
- раннего анонса места проведения.
Напомним, что на полигоне, куда попали российские ракеты, находились представители украинской оборонной промышленности.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что число жертв возросло до 10 человек, еще около 100 получили ранения.