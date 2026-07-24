Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що його на місці атаки не було.

Реакція "Флеша" на подібні виставки зброї

Невдовзі після атаки "Флеш" подякував за численні питання, і повідомив, що з ним все нормально, а його команда жива.

Згодом він уточнив, що сам цей захід не відвідував.

Радник президента розповів, що таких подібних заходів є десяти, а то й сотні.

Друзі, я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Я написав для друзів на сторінці, що зі мною все гаразд, адже всі знають, що я часто буваю на таких заходах... Коли я бачу ризики, я на полігон не їду,

– наголосив він.

"Флеш" додав, що подібні заходи він не відвідує у випадку:

відсутності укриття,

анонсу в інтернеті,

величезної кількості учасників,

зони досяжності балістики,

раннього анонсу місця проведення.

Нагадаємо, що на полігоні, куди вдарила російська балістика, були представники української оборонної індустрії.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що кількість жертв зросла до 10 людей, ще близько 100 дістали поранення.