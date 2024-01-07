На фоне надписи "Под напряжением": глава МИД Японии помогла Украине и дала брифинг в подвале

В воскресенье 7 января Украину посетила Йоко Камикава – министр иностранных дел Японии. Это ее первый визит в наше государство и первый зарубежный визит в этом году.

Ранее Япония обещала предоставить США ракеты для комплекса Patriot, их могут передать Украине. Необъявленный визит главы МИД Японии привлек внимание СМИ по нескольким причинам. 24 Канал расскажет подробнее.

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Глава министерства иностранных дел Японии в Украине посетила мемориал в Буче

Йоко Камыкава приехала в Украину ранним утром 7 января на поезде из Польши. Она посетила Бучу и Ирпень. Посольство Японии в Украине опубликовало видео в соцсети Х, где японский министр склоняется перед мемориалом жертвам российской оккупации в нескольких длинных поклонах и ставить лампадку. Посольство уверяет, что Япония продолжит поддерживать наше государство.

Брифинг на фоне труб в подвале.

К сожалению, из-за объявления воздушной тревоги Камикова была вынуждена давать брифинг в подвале . В Киеве 7 января тревога звучала дважды, очевидно, речь как раз в два, когда для столицы была баллистическая угроза.

В сети заметили, что на стене за спинами Йоко Камикавы и Дмитрия Кулебы есть надпись "Под напряжением! Опасно для жизни!" Она хорошо видна на фото.

Йоко Камыкава и Дмитрий Кулеба дают брифинг в подвале во время тревоги: фото

Япония: страна выделит 37 миллионов долларов на системы обнаружения БПЛА в Украине

На сайте МИД Японии говорится , что в рамках недавно объявленной дополнительной поддержки Япония внесет около 37 миллионов долларов в трастовый фонд НАТО и предоставит такое оборудование, как системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов .

. Еще Япония предоставит пять мобильных газотурбинных генераторов , которые должны помочь 5 миллионам людей, а также перевезет семь больших трансформаторов .

, которые должны помочь 5 миллионам людей, а также . Главы внешнеполитических ведомств планируют подготовить общую конференцию по восстановлению Украины. Она должна состояться 19 февраля в Токио .

. Также страна стремится поддерживать в Украине медицинскую отрасль, защищать жертв гендерного насилия и развивать сеть приютов для женщин и детей .

Кулеба рассказал, что нужно Украине

Он назвал средства ПВО одной из неотложных потребностей . По его словам, брифинг в подвале как раз показывает необходимость защитить небо над Украиной.

Если ты не можешь что-нибудь захватить, ты должен это полностью уничтожить. Они не могут нас захватить, потому пытаются уничтожить. Но и это России не удастся благодаря поддержке в укреплении средств ПВО, которую мы ощущаем со стороны партнеров, присылающих нам новые системы ПВО, и ракеты к ним,

– высказался он.

Еще говорили о том, что активы россиян следует использовать во благо Украины .

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль поблагодарили Японию

Вечером 7 января президент Украины высказался об отношениях с Японией.

Один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией,

– написал он.

По словам Зеленского, эта страна – очень важный и крепкий партнер Украины. Президент отметил безопасность, сильное лидерство в "Группе семи" и вообще в международной политике, экономическую поддержку и гуманитарное усиление Украины.

С министром иностранных дел Японии встретился и Денис Шмыгаль. Говорили о поддержке Формулы мира, реализации реформ, сотрудничестве в сферах инфраструктуры, цифровой и атомной отраслях, подготовке к Конференции восстановления в Токио.

В планах – разместить в Украине производства ведущих японских компаний и привлечь как можно больше частных японских компаний к восстановлению Украины.

"Поблагодарил Японию за всестороннюю поддержку, а также весомую гуманитарную и финансовую помощь. В частности, за решение Японии выделить 1 миллиард долларов на обеспечение гуманитарных проектов и восстановление с готовностью увеличить эту сумму до 4,5 миллиарда долларов через механизмы международных институций", – указал Шмыгаль.