Российская пропаганда бурно отреагировала на приезд американского чиновника на экономический форум в Санкт-Петербурге, пытаясь выдать это за готовность США возобновить сотрудничество. Однако Родни Мимс Кук-младший не относится к влиятельным фигурам американской внешней политики.

Член Республиканской партии Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что несмотря на попытки Кремля создать иллюзию прорыва изоляции, мир ждет от Трампа адекватной реакции на военные преступления Путина в Украине.

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О чем свидетельствует приезд представителя США на форум Путина?

Российские медиа заявляют о том, что официальный представитель правительства США прилетел к Путину на международный экономический форум впервые с 2018 года.

Родни Кук-младший возглавляет Федеральную комиссию изобразительных искусств США и курирует строительство бального зала, который Трамп строит рядом с овальным кабинетом в Белом доме. Но кто его вообще знает в Америке? Он очень незначительная фигура, которую знает лично Трамп. Он абсолютно не играет никакой роли ни в политике, ни в экономике,

– сказал Пинкус.

Эксперт отметил, что на мероприятие не прибыли ни Стив Уиткофф, ни Джаред Кушнир, которые имеют миллиарды на своих счетах и бизнес во многих странах.

"Я вообще бы никого не отправил на месте Трампа. Я считаю, что мир еще ждет реакции президента США на тот вандализм и геноцид, который Путин совершает в Украине ежедневно, каждую ночь", – заметил Пинкус.

Обратите внимание! Сенатор Дик Дурбин обратился к Госсекретарю с требованием объяснить мотивы отправки американской делегации на Петербургский экономический форум. В то же время глава Госдепа Марко Рубио отрицает официальное присутствие США на форуме, заверив, что Вашингтон никогда не участвовал в этом событии. Между тем российская сторона тиражирует информацию о Родни Мимса Кука, который привез в Россию икону и посетил форум. Сам Кук в комментариях российским медиа утверждает, что получил согласование на этот визит лично от Дональда Трампа.

Что известно об экономическом форуме в Санкт-Петербурге?

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали прогнозы развития России до 2036 и 2050 лет, заключенные прокремлевским олигархом Константином Малофеевым и ультраправым идеологом Александром Дугиным. Оптимистичный для Кремля вариант базируется на распаде ЕС и военной победе РФ с оккупацией Киева, Харькова и Одессы до 2036 года.

Пессимистический сценарий предусматривает поражение России в войне, интеграцию Украины в НАТО, полную потерю Москвой влияния в постсоветском пространстве в ближайшие 10 лет и дальнейшую "колонизацию" самой России до 2050 года.