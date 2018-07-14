Фотограф умело соединил снимки ХХ века с настоящим: удивительные результаты

Венгерский фотограф Золтан Керений создал невероятно красивую подборку фотографий, в которой соединил историю ХХ века и современность. Проект художник назвал "Окном в прошлое".

Многие люди часто не задумываются, что каждое здание имеет свою историю. Ее создавали не только люди, которые жили в том или ином помещении, но и те, кто тайно встречался возле дома, выгуливал собаку, переживал жизненные драмы или исторические события. Возникает желание попасть во временную капсулу и увидеть, как привычная улица выглядела несколько десятков лет назад. В этом помогает фотограф Золтан Керений.

Читайте также: Фотограф показала снимки до и после Photoshop: поразительная разница

Венгр коллекционирует снимки ХХ века, сделанные в Будапеште. В основном фотографии он находит в местных архивах. Золтан Керений на протяжении 2 лет находил точную локацию фото и совмещал их с современными пейзажами.

"Я потратил более 2 лет на идеальное совпадение фотографий с пейзажами, чтобы сделать их максимально точными. Коллекция показывает красоту памятников Будапешта в сочетании с его богатой историей", – рассказал Золтан Керений.