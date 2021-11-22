Фотографировал, наверное, Ахметов, – "слуга" о новом фото Авакова с Гройсманом и Комаровским

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в соцсетях совместное фото с одиозными фигурами украинского политикума. "Слуга народа" Егор Чернев пошутил, что это фото мог сделать Ринат Ахметов.

Такое мнение нардеп Егор Чернев озвучил в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале в ответ на вопросы о Евгении Комаровском, Дмитрии Гордоне, Владимире Гройсмане и Савике Шустере, которые изображены на фотографии с Арсеном Аваковым.

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"А фотографировал это, пожалуй, Ринат Леонидович Ахметов?", – в шутку прокомментировал Чернев вопрос ведущего о фотографии, которую выложил Аваков.

Посмотрим на их рейтинги, – Чернев

Народный депутат отметил, что упомянутые представители украинского политикума не в первый раз меняют союзников. В частности, Аваков сотрудничал с несколькими предыдущими правительствами, а Гройсман был в команде 5 президента Петра Порошенко.

"Когда конъюнктура изменилась, они пришли к президенту Владимиру Зеленскому. Сейчас они чувствуют отток рейтингов, поэтому начали менять союзников и идти с другими – олигархами или собственной командой", – объяснил Чернев.

Арсен Аваков занимал должность главы МВД более 7 лет, а 13 июля 2021 года решил подать в отставку. Он пережил правление Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко. Сейчас же после 3 месяцев отпуска он активно пытается вернуться в политику.

По словам "слуги народа", доверять людям, которые так часто меняют свои политические и идеологические взгляды во время изменения ситуации, не стоит. Это тоже не делает их конкурентами для провластной партии.

Посмотрим на их рейтинги в ближайшем будущем,

– заметил Чернев.

Что ждет Разумкова

Народный избранник подчеркнул, что через несколько месяцев ситуация может снова измениться. Якобы тот же Дмитрий Разумков может потерять рейтинг, который заработал в должности спикера Верховной Рады.

Он убежден, что деятельность Разумкова может оказаться непонятной для электората – людей, на которых он опирается. Поскольку политик пытался быть хорошим для всех – показывал себя проукраинским и заигрывал с жителями Юга и Востока вместо того, чтобы определиться с направлением.

Новости политики в Украине: коротко

Ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не верит во второй срок Владимира Зеленского. Он считает, что действующий президент не готов.

В то же время, по данным социологической группы "Рейтинг", 6 президент уверенно лидирует среди предпочтений украинцев. В тройку лидеров также входят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что вопрос второго президентского срока сложный для Зеленского. Его решение будет зависеть от выполнения предвыборной программы.

Политики из фото Арсена Авакова сфотографировались в Литве, на острове Тракай. Известно, что Савик Шустер посетил форум "Будущее демократии", который там проходил 19 и 20 ноября.



Провалы Арсена Авакова в должности министра / Инфографика 24 канала