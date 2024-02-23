Где и на каком расстоянии от линии фронта Зеленский давал интервью Fox News

Украинский лидер дал интервью американскому телеканалу Fox News. Владимир Зеленский пообщался с журналистом Бретом Байером вблизи линии фронта.

Прес-секретарь президента раскрыл детали этого интервью. Сергей Никифоров отметил, что его проводили на Купянском направлении, передает 24 Канал.

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За сколько километров от линии фронта президент дал интервью

Пресс-секретарь главы государства показал, в каких условиях проходило интервью. На кадрах видно, что в потолке помещения, в котором находился президент, большая дыра.

Интервью Fox News. Купянское направление. 5 километров до линии фронта,

– написал Никифоров.

Зеленский дал интервью за 5 километров до линии фронта / Скриншот 24 Канала

Что именно сказал Зеленский в этом интервью