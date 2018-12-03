France Football опубликовал первые результаты голосования за "Золотой мяч"

Журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за "Золотой мяч" – 2018.

Всего в списке, который обновляется, 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, которые набрали одинаковое количество голосов.

Читайте также: Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста в номинации Golden Boy-2018

15. Поль Погба ("Манчтестер Юнайтед, Франция)

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)

17. Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс)

17. Карим Бензема ("Реал", Франция)

19. Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия)

19. Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия)

19. Серхио Рамос ("Реал", Испания)

22. Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал)

22. Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай)

22. Марсело ("Реал", Бразилия)

25. Ян Облак ("Атлетико", Словения)

25. Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия)

25. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)

28. Диего Годин ("Атлетико", Уругвай)

29. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)

29. Иско ("Реал", Испания)

Напомним, что сегодня состоится вручение "Золотого мяча". В целом на награду лучшего игрока мира от издания France Football претендуют 30 футболистов.