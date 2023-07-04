"Украли все": во Франции подсчитали ущерб от массовых беспорядков

Во Франции подсчитали ущерб от вспыхнувших в конце июня массовых беспорядков. Так, местные предприниматели в общей сложности потеряли около 1 миллиарда евро.

Такую информацию обнародовал глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье. Он подчеркнул, что все это просто украли.

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Было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, пострадали 250 табачных магазинов с использованием методов абсолютного насилия. Все было украдено, даже кассовые аппараты украли, прежде чем поджечь,

– заявил де Безье.

Он подчеркнул, что французский бизнес уже потерял более 1 миллиарда евро. Однако это без учета убытков для туризма. Ведь после того, как видео массовых беспорядков разлетелось по всему миру, многие отменили свои поездки во Францию.

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