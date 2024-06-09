Франция хочет создать коалицию инструкторов для Украины: СМИ назвали страны, которые препятствуют

Франция предложила партнерам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории Украины. Обращение направили нескольким странам.

На прошлой неделе глава французского Генерального штаба Тьерри Бюркар направил письмо к примерно десятку западных государств, пригласив правительства этих стран принять участие в тренировочной миссии на территории Украины в составе многонациональной коалиции. Однако часть из них отказалась.

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Франция хочет создать коалицию по обучению военных

Страна предложила союзникам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории нашего государства. Обращение адресовали, в частности, США, Британии, Польше, Нидерландам, всем странам Балтии, Дании и Швеции.

По словам дипломатов в Брюсселе, президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор стремится организовать обучение в Украине под эгидой существующей тренировочной миссии ЕС – EUMAM. Впрочем, для этого необходимо изменить мандат миссии.

Европейские дипломаты утверждают, что в Брюсселе идеям Парижа не слишком рады и оказывают сопротивление. Как выяснилось, большинство стран Европейского Союза против проведения учений в Украине.

К примеру правительства Германии, Италии и Испании опасаются, что учения на местах на территории нашего государства могут представлять значительный риск эскалации и втянуть Запад в войну против России.

Если же говорить о Венгрии, то эта страна вообще на недавней встрече министров обороны Евросоюза, которая состоялась в конце мая, заявила, что Украина больше не имеет реальных шансов на победу в войне.

Впрочем, в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что есть веские основания обучать бойцов Сил обороны на территории Украины. Военные были бы приспособлены и им не нужно было бы ехать за границу для обучения.

Что думают о подобных учениях в США

Welt am Sonntag пишет, что правительство Соединенных Штатов не желает участвовать в подобной инициативе. Об этом напомнил Джон Кирби из Совета национальной безопасности США.

В пятницу вечером, в кулуарах визита президента Джо Байдена во Францию, он заявил, что Вашингтон с самого начала четко дал понять, что не хочет отправлять американские войска в Украину.

Что этому предшествовало