Подыгрывая путину, они проиграли себя, – Давыдюк предположил наибольший урон Франции и Германии
В последнее время от главы МИД Франции звучали тревожные заявления по поводу "сомнений возвращения Украиной своих территорий", а Макрон в очередной раз выступил за переговоры с россией. В то время как немецкий канцлер Олаф Шольц отказывается от прекращения выдачи виз россиянам.
Однако подобная позиция сильных государств не сможет повлиять на другие страны Европы. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.
Внимание Шольц считает россию ненадежным поставщиком энергии и уверен, что зиму "удастся пережить"
Путин не стал сильнее
По его словам, то, что Франция и Германия не захотели вводить визовый режим, сделало так, чтобы эти страны перестали быть лидерами Европы в этом вопросе.
То есть, если раньше все прислушались к Франции и Германии, другие страны – Литва, Латвия или Польша – решают делать по-своему и вводить ограничения на въезд россиянам.
Такая позиция (не прекратить выдачу виз – 24 канал) не сделала путина сильнее. Напротив, эти страны стали слабее,
– считает Давидюк.
Наибольшая потеря
Он пояснил, что Франция и Германия вскоре могут потерять свое лидерство в Европейском Союзе после ряда подобных решений.
Это будет и их наибольшей утратой. Потому что подыгрывая путину, они проиграли себе,
– подчеркнул политолог.
Поэтому все равно, с кем будут Шольц и Макрон, люди в этих странах все равно будут на нашей стороне.
Давидюк о газовом шантаже кремля и странных заявлениях Франции и Германии: смотрите видео
Как Германия помогает Украине: неожиданные заявления
Россия продолжает шантажировать Европу газом. Однако в Германии уверены, что это не помешает пережить зиму. По словам канцлера Олафа Шольца, россия не является надежным поставщиком энергоносителей. Он 4 сентября отметил, что Германия сейчас переживает экономически трудные времена.
Также Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. В частности, лидеры стран соглашаются с тем, что оборонные способности Украины необходимо увеличить. В частности, стороны недавно обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.
Во Франции усомнились, что Украина вернет утраченные территории
- Президент Франции Эммануэль Макрон 1 сентября заявил о желании продолжать диалог с россией
- А постоянный представитель Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер сказал, что не уверен, что Украина сможет вернуть свои утраченные территории.
- Добавим, что пока во многих европейских странах прекратили выдачу виз россиянам, Франция и Германия не спешат этого делать .