Идея может сработать, однако есть "но", – экс-министр про "месячное перемирие"

Эммануэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания могут разработать план "месячного перемирия" в Украине. Идея действительно может сработать, но только в случае, если бы соглашения придерживались обе стороны.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отметив, что Россия будет намеренно срывать соглашение. Поэтому Европе нужно будет показать свою реальную боеспособность и решимость.

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Россия намеренно будет срывать соглашение

Месячное перемирие, по идее, должно быть "в воздухе, на море и в энергетике". По мнению экс-министра, Украина может согласиться на это, ведь нашей стране будут полезны военные союзников на своей территории и пауза боевых действий.

В общем при доброй воле обеих сторон такое соглашение может сработать. Украине важно, что Франция и Великобритания хотят построить "мостик доверия" к нашей стране и начать действовать с маленьких шагов.

Однако ранее, во время Минских соглашений, объявили, а затем сорвали более 20 подобных договоренностей о перемирии,

– сказал Пристайко.

Он отметил, что при желании сорвать такие переговоры стоит продемонстрировать готовность двигаться в сторону какого-то диалога. То, что демонстрирует Франция и Великобритания, расширяет круг стран, которые вовлечены непосредственно.

В случае "месячного перемирия" перерыв получат и Украина, и Россия. Однако страна-агрессор будет намеренно срывать соглашение, чтобы показать, что без США Европа не сможет ничего достичь,

– подчеркнул он.

Экс-министр добавил, что в таком случае Европа должна быть готова действовать решительно. Например, иметь резкую позицию – если бы российский дрон попытался пересечь воздушное пространство Украины во время месяца перемирия, сбить его своей авиацией.

Кстати, одновременно председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко высказал мнение о том, что Украине нужны только реальные мирные переговоры и эффективные гарантии безопасности. "Месячное перемирие", по его словам, не принесет никакой пользы, Россия будет осуществлять теракты, действовать диверсионно-разведывательными группами и распространять ИПСО.