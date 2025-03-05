Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зазначивши, що Росія буде навмисно зривати угоду. Через це Європі потрібно буде показати свою реальну боєздатність та рішучість.

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Росія навмисно буде зривати угоду

Місячне перемир'я, за ідеєю, має бути "в повітрі, на морі та в енергетиці". На думку ексміністра, Україна може погодитись на це, адже нашій країні будуть корисні військові союзників на своїй території та пауза бойових дій.

Загалом за доброї волі обох сторін така угода може спрацювати. Україні важливо, що Франція та Велика Британія хочуть побудувати "місток довіри" до нашої країни та почати діяти з маленьких кроків.

Однак раніше, під час Мінських угод, оголосили, а потім зірвали понад 20 подібних домовленостей про перемир'я,

– сказав Пристайко.

Він наголосив, що при бажанні зірвати такі переговори варто продемонструвати готовність рухатись в сторону якогось діалогу. Те, що демонструє Франція та Велика Британія, розширює коло країн, які залучені безпосередньо.

В разі "місячного перемир'я" перерву отримають і Україна, і Росія. Однак країна-агресорка буде навмисно зривати угоду, щоб показати, що без США Європа не зможе нічого досягти,

– наголосив він.

Ексміністр додав, що в такому випадку Європа має бути готова діяти рішуче. Наприклад, мати різку позицію – якби російський дрон спробував перетнути повітряний простір України під час місяця перемир'я, збити його своєю авіацією.

До речі, водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко висловив думку про те, що Україні потрібні лише реальні мирні переговори та ефективні гарантії безпеки. "Місячне перемир'я", за його словами, не принесе ніякої користі, Росія буде здійснювати теракти, діяти диверсійно-розвідувальними групами та розповсюджувати ІПСО.