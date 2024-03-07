Это все нам на пользу, – политтехнолог сказал, какие два месседжа распространяет Макрон

Между президентом Франции и канцлером Германии якобы продолжается противостояние. Более того, Эммануэль Макрон открыто заявил, что в начале войны в Украине некоторые страны собирались ограничиться помощью только касками и спальниками, очевидно намекая на позицию Берлина.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что после этого Олаф Шольц был вынужден давать ответ. Канцлер отметил, что его страна выделяет наибольшую военную помощь Киеву во всей Европе.

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Оживление по помощи идет на пользу Украине

Шольц сказал правду о том, что Германия выделяет больше всего средств Украине. В 2024 году эта сумма составляет более 7 миллиардов евро, по сравнению с 3 миллиардами, которые дает Франция. По словам политтехнологами, у немцев и французов нет никаких причин для споров, кроме одной.

Я думаю, что это все из-за Taurus, потому что других причин вступать в какую-то конфронтацию - нет. Германия и Франция совместно помогают Украине,

– отметил Михаил Шейтельман.

Стоит вспомнить, что Макрон основал коалицию ракет средней и большой дальности. Он приказал в короткие сроки составить список того, что нужно, провести соответствующие наработки. Поэтому уже в ближайшее время станет известно больше деталей по этому поводу. Вполне вероятно, что коалицию создали в противовес Германии.

У Макрона после встречи в Елисейском дворце было два месседжа: один о коалиции ракет, а второй о введении войск в Украину – все это абсолютно точно нам на пользу,

– отметил политтехнолог.

Сейчас заметно оживление в вопросе ракет и даже по привлечению иностранных войск, которое пока рассматривают только теоретически. Но все эти заявления, очевидно, очень важны для Украины.

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