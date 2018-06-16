Сборная Франции победила Австралию на Чемпионате мира благодаря видеоповторам

Сборная Франции в первом матче чемпионата мира играла со сборной Австралии. Все в матче определили видеоповторы. Именно благодаря им был назначен пенальти в ворота австралийцев. Также видеоповтор подтвердил гол Погба, который и принес победу.

Сборная Франции, после всех проблем, наконец начала свое выступление на Чемпионате мира. Дидье Дешам выпустил всех сильнейших из 23 игроков, которые были у него. Как и Берт ван Меервик. Кстати, последний на Чемпионат мира вывел сборную Саудовской Аравии, пройдя с ней отбор, но впоследствии был уволен. После этого он возглавил сборную Австралии, которая тоже пробилась на Мундиаль.

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Первый момент французы создали уже в дебюте, когда самый молодой дебютант французов на чемпионатах мира – Мбаппе пробил низом по воротам.

Уже через минуту – опасный удар от Погба со штрафного. Но Райан был на месте, поймав мяч.

Австралийцы тоже опасно ответили со штрафного. После навеса Муя никто не дотянулся до мяча и он начал опускаться в дальний нижний угол ворот. Только своевременная реакция Льориса спасла французов от пропущенного гола.

Французы ставку в этом матче поставили на атакующее трио Гризманн – Мбаппе – Дембеле, которые время от время менялись позициями. Однако отличиться в первом тайме никому из них не удалось.

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Все самое интересное обе команды отложили на второй тайм. Еще на 54 минуте Гризманн врывался в штрафную, но упал после подката защитника. Судья сначала показал, что ничего не было. Но впоследствии пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота австралийцев. Сам Гризманн с отметки пробил точно.

Гол с пенальти Гризманна

Но радость французов от забитого гола была недолгой. Уже через минуту пенальти был назначен в их ворота. После навеса со штрафного Умтити в воздухе опрометчиво сыграл рукой. На этот раз для назначения пенальти видеоповтора не понадобилось. Единак переиграл вратаря с 11-метровой отметки.



Единак сравнял счет в матче против Франции с пенальти

И все же спасти хотя бы ничью в этом матче австралийцам не удалось. На 81 минуте Погба из центра поля в пас с партнерами дошел до штрафной площадке соперников и пробил парашютом под перекладину. Мяч опустился за линию ворот, после чего вылетел в поле, где его и поймал Райан. Однако система показала, что мяч полностью пересек линию ворот. поэтому гол был засчитан.



Гол Погба принёс победу Франции

Французы побеждают в этом матче и возглавляют группу C, где также играют сборные Перу и Дании.

Франция – Австралия 2:1

Голы: Гризманн, 58 (пен), Погба, 81 – Единак, 62 (пен)