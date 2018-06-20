Франция – Перу: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборные Франции и Перу на Чемпионате мира по-разному сыграли свои матчи. Обе получили право на пенальти после применения видеоповтора. Однако французы свой удар реализовали и выиграли, в то время как перуанцы ошиблись, а затем пропустили от датчан и проиграли.

В букмекерской конторе William Hill коэффициент на победу сборной Франции – 1,60. Победа Перу оценена в 5,00. Несколько меньше получила ничья в этой игре – 4,20.

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Что касатется авторов голов, то на французов Антуана Гризманна и Ольвье Жиру принимают с коэффициентом 2,20.

PariMatch еще больший коэффициент выдал на победу Перу – 6,40. На победу французов – почти без изменений – 1,62. Ничья – 3,80.

"Индивидуальный тотал больше 2,0 Франция" принимается с коэффициентом 2,70. То, что перуанцы забьют два или более голов – 12,5.

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Букмекеры с "Фаворит" оценили победу Перу коэффициентом 6,25. Победа Франции – 1,62. Ничья – 3,90.

Наиболее вероятный диапазон голов – 2-3 – коэффициент на это 1,98.