Волю "Леопардам": что известно о хештеге #FreeLeopards, который активно несется по сети

Набирает популярность в сети хештег "FreeLeopards", который оставляют как обычные люди, так и чиновники западных стран. Таким образом, общественность и политики хотят привлечь внимание канцлера Германии Олафа Шольца, который пока не хочет передавать Украине танки Leopard 2.

Недавно состоялась очередная встреча стран в формате "Рамштайн", на которой союзники не приняли решения о предоставлении нашему государству боевых танков. Собственно, известно, что именно власти Германии заблокировали принятие этой инициативы, из-за чего соцсетями начал распространяться хештег "FreeLeopards". Все, что известно об этом, читайте в материале 24 Канала.

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"Леопарды" должны отправиться в Украину

#FreeLeopards можно перевести с английского как "свободные леопарды". Очевидно, означает этот хештег то, что боевые танки, названные в честь пятнистого животного, уже следует "отпустить" в Украину, ведь здесь они нужнее Вооруженным Силам. С помощью этого вооружения наше государство могло бы оттеснить российских оккупантов, однако похоже, что Олаф Шольц этого не понимает.

Stop Scholzing! Free the Leopards (остановите "Шольцинг" и освободите "Леопардов" – 24 Канал),

– пишут люди в разных странах и публикуют фото из демонстраций.

Известно, что многие собирались под офисом федерального канцлера Германии и требовало передачу нашему государству танков. На фотографиях и видео они обернуты флагами Украины и держат в руках плакаты с надписью "FreeLeopards".

Заметим, что к этому флешмобу присоединились многие политики. В частности, министр обороны Литвы Линас Линкявичюс.

Российские нацисты могут безнаказанно бомбить Киев, но украинцы не могут получить дальнобойную артиллерию, не могут получить танки и истребители для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, потому что кто-то считает это провокацией? Абсурд,

– написал он.

Кроме того, известно, что демонстрации были также в Мюнхене, Баварии и других городах. Активисты отмечают, что демонстрации еще будут проходить через несколько недель, если Германия не пойдет на уступки в этом вопросе.

Одной из форм этого флешмоба есть демонстрация одежды с леопардовым принтом. Многие люди фотографируют себя, скажем, в леопардовой обуви или верхней одежде и выставляют это в сети с подписью "FreeLeopards".

Следует также сказать, что официальный аккаунт Украины в Тик Ток опубликовал на своей странице видео с этим хештегом и призвал людей носить леопардовую одежду.

Леопардовая одежда была давно забыта, но теперь пора пересмотреть свой гардероб! Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи из #FreeTheLeopards. Ввезем в Украину танки "Леопард",

– говорится в подписи к этому ролику.

Со Шольца смеются во всем мире