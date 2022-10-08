ФСБ еще в сентябре вывозили свои семьи из Крыма: чувствовали, что будет горячо

Ни для кого не секрет, что Россия уже давно боится украинских защитников. Наши спецслужбы выполняют свою работу отлично, поэтому россияне принимают определенные мероприятия.

ФСБ еще в сентябре вывозили свои семьи из Крыма

В частности, говорится и о территории временно оккупированного Крыма, где сегодня утром был частично разрушен мост . Так, официальный телеграмм-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm предполагает, что Россия подозревала, что Украина будет совершать контрнаступление – ФСБ еще в сентябре начали вывозить свои семьи из Крыма.

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Так, в сентябре неоднократно поступали инсайдерские данные, что российские предприниматели проводили эвакуацию своих семей из Крыма. Говорить о конкретной причине сложно, но они точно что-то знали.

Возможно, это было связано с взрывами на авиабазах, а возможно, их просто предупредили, что в Крыму будет не очень безопасно,

– говорится в сообщении.

Так или иначе, неофициальный рупор ФСБ Гиркин активно анонсировал "кипиш" в Крыму и даже, что Крым может перейти под контроль Украины. Не сомневаемся, что это произойдет совсем скоро!

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на мосту через Керченский пролив раздался около 6 часов утра. Первыми о нем сообщили местные жители Крыма – они предполагали, что на мост что-то прилетело. Вспыхнул пожар – горели цистерны с топливом в грузовом поезде.

Из-за повреждения автомобильной и железнодорожной частей моста оккупанты полностью остановили движение через него. Перестали и продавать билеты на поезда из России в Крым и в обратном направлении. Россияне якобы должны запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Сеть заполнила фото и видео пожара. Оно неудивительно, ведь смотреть на это можно вечно.

Последствия взрыва уже показали и в российских СМИ. Масштабы повреждения действительно впечатляют – часть дорожного полотна просто погрузилась в воду.

На взрыв на Крымском мосту уже отреагировали в украинском Минобороны. Там отметили, что Крымский мост, как и утопленный ранее российский крейсер "Москва", – это символы российской "власти" в украинском Крыму, и они исчезли.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что уничтожение Крымского моста разрушает очередные логистические цепочки россиян, поэтому им труднее будет не только подвозить резервы, но и вывозить раненых и тому подобное.

Стало известно, что за взрывами на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, в том числе и СБУ. Так что на этот раз россияне не ошиблись, ища "украинский след" в своих очередных проблемах.

К слову, на "хлопок" на Крымском мосту уже традиционно мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.

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