Авария возле Соколовки: в Черниговской области фура столкнулась со школьным автобусом, есть пострадавшие
Источник:Полиция Черниговской области
Жуткая авария произошла на въезде в село Соколовка, что в Черниговской области. Грузовик столкнулся со школьным автобусом, есть пострадавшие.
Черниговская полиция сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 19 января около 07:30 утра. В результате столкновения фуры со школьным автобусом пострадали двое взрослых и один ребенок.
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Фура не разминулась со школьным автобусом
На месте аварии работают соответствующие спасательные службы. Состояние здоровья и взрослых в правоохранительных органах не уточняли.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Все обстоятельства происшествия выясняют,
– говорится в сообщении.
Очевидно, важно быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, чтобы не было таких аварий. Особенно в зимний период следует заботиться о безопасности, когда условия на дорогах могут быть непредсказуемыми.
В Черниговской области фура столкнулась со школьным автобусом / Фото Нацполиции Украины
В результате столкновения фуры со школьным автобусом есть пострадавшие / Фото Нацполиции Украины
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