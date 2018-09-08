Футболиста сборной России подозревают в употреблении допинга

В отношении полузащитника сборной России Дениса Черышева начали расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов.

Поводом для них стали слова его отца Дмитрия, который в одном из интервью сказал, что его сын получил инъекцию гормона роста перед началом чемпионата мира, находясь в расположении "Вильярреала", сообщает The Telegraph.

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Российский футбольный союз, в свою очередь, сообщил, что Черишеву сделали инъекцию плазмы, богатой на тромбоциты. Организация подчеркнула, что слова отца Черышева были неправильно трактованы.

В конце июля источник сообщал, что россиянина могут попросить о предоставлении документов по сделанной инъекции, чтобы удостовериться в том, что с его стороны не было никаких нарушений.

Если же в ходе разбирательств станет известно, что Черышев принял гормон роста, то ему грозит длительная дисквалификация, вплоть до четырех лет без футбола.

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Полузащитник попал в заявку на чемпионат мира в России и был одним из ключевых футболистов команды. На турнире 27-летний Черышев принял участие в пяти матчах (3 – в основе), в которых забил 2 мяча.

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