Футболистов "Манчестер Сити" кормят в Харькове исключительно украинскими блюдами: что в меню

Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" наслаждается в Харькове блюдами украинской кухни. Именно ими попросили кормить футболистов.

В прошлый раз (в 2017 году) меню команды состояло исключительно из европейской кухни, теперь повар попросил готовить для футболистов из украинских продуктов, об этом сообщает Facebook-страница отеля, где расквартировались гости из Англии.

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"Теперь в меню в легендарной команды есть вареники, деруны, свекольный салат, солянка, борщ и даже кутья", – говорится в сообщении.

Футболистов Манчестер Сити кормят борщом и драниками перед матчем с Шахтером

Кроме того, клуб попросил закрытости и непубличности: никаких фанатов на территории отеля, никаких фото и видеокамер, никаких журналистов, даже на телефоны просят не снимать.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 23 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры – в 22:00.

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