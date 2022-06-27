G7 введет санкции за вывоз зерна из Украины, – Белый дом
Источник:Белый дом
Россия целенаправленно ворует украинское зерно, чтобы ослабить экономику Украины. Своими действиями Кремль создает продовольственный кризис, который может повлечь за собой голод. Поэтому против ответственных за вывоз украинского зерна введут санкции.
О санкциях объявили в Белом доме
Соответствующее решение было принято на полях саммита "Группы семи" в Германии, который проходит с 26 по 28 июня. Под санкции США и других стран G7 попадут причастные к краже украинского зерна.
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Также, как отметили в Белом доме, санкции будут введены против тех, кто причастен к попыткам другим способом извлекать выгоду от войны.
Саммит G7: какие решения были приняты в пользу Украины
- Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против России. Они будут касаться частных военных компаний, российских военных подразделений, а также "министров" и "мэров" оккупированных городов.
- Лидеры G7 готовы ограничить доходы России от экспорта золота, являющегося вторым по величине экспортным товаром РФ после энергоносителей. Официальное объявление о запрете на российское золото ожидается 28 июня.
- Также страны "Группы семи" будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары для помощи Украине.
Россия ворует украинское зерно: главное
Российские военные оккупировали части Херсонской и Запорожской области, откуда незаконно вывозят украинское зерно. Россия ворует зерно, транспортируя его через оккупированный Крым.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 26 июня информировал, что россияне уже украли как минимум 400 тысяч тонн зерна.
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Недавно американская компания Maxar показала спутниковые снимки, на которых суда под российским флагом перевозили украденное в Украине зерно и доставляли его в Сирию.
В начале июня сообщалось, что только за три месяца Россия направила в Сирию около 100 тысяч тонн пшеницы, которая была похищена с территории Украины и вывезена в Крым.
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Россия пыталась продать украденное в Украине зерно Египту, однако там отказались покупать награбленное. После этого судно сменило направление на Ливан и Сирию.
Посредником между Украиной и Россией пытается быть Турция. В то же время посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что Анкара покупает у Москвы краденое украинское зерно.
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