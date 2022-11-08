Идет продвижение ВСУ, но оккупанты завезли туда большие резервы, – Гайдай о ситуации в Луганской области

Сейчас ситуация в Луганской области остается довольно сложной, хотя ВСУ продолжают понемногу продвигаться. Кроме того, российские захватчики завезли туда большое количество резервов.

А также оккупанты успели построить оборонительные сооружения в области и заминировать большие участки территорий. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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ВСУ продвигаются осторожно, но успешно

Однако Вооруженные Силы Украины в Луганской области достаточно осторожно продвигаются. В то же время российские захватчики пытаются совершать какие-то непонятные наступательные действия. Более того, оккупанты завезли туда немалое количество "мобиков".

По словам Гайдая, украинские военные рассказывают, что после того, как они накрывают огнем враждебные позиции, россияне даже не убирают тела своих погибших товарищей, а идут по их трупам.

Если изучить историю, то на Сватовском направлении никто никогда не проводил наступательные действия, но Вооруженные Силы Украины делают это успешно,

– отметил глава Луганской ОВА.

По его мнению, количество погибших россиян в Луганской области будет стремительно расти, ведь Россия бросает неподготовленных мобилизованных оккупантов в "мясорубку". Впрочем, несмотря на отсутствие подготовки и боевого слаждения, "мобики" все равно остаются опасными, поскольку хоть какое-то, но оружие.

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В селах на линии фронта все еще остаются люди

В некоторых населенных пунктах Луганской области, расположенных в районе проведения боевых действий, все еще остаются люди. По словам Гайдая, они соглашаются выехать, когда уже "прилетело в дом соседа".

Эвакуацию украинцев проводят очень тихо, ведь если ее объявляют, то россияне начинают равнять населенные пункты с землей. С вывозом людей с первых дней вторжения очень помогают волонтеры.

Иногда волонтеры заезжают в село буквально на 5 – 7 минут, потому что где-то летают дроны, где-то видят, что заехали какие-то микроавтобусы и начинают обстрелы,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Впрочем, работа над эвакуацией наших граждан не останавливается и людей постоянно вывозят в безопасные места.

Гайдай рассказал, какова ситуация в Луганской области: смотрите видео

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