План россии по легитимизации своих войск на ЗАЭС провалился, – Галущенко
Источник:фейсбук Германа Галущенко
россии не удалось воплотить в жизнь свой план по легитимизации оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции. Свидетельством тому стало заседание Совбеза ООН.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, что солидарность стран важна для противостояния россии, которая стремится изменить мировой порядок.
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Результаты заседания Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС
Галущенко выразил благодарность всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС.
Очередной план россии – на этот раз по поводу легитимизации своих войск на украинской атомной станции – провалился,
– подчеркнул он.
Министр отметил, что большинство участников заседания Совбеза ООН прекрасно понимают, чего стоят циничные заявления россии и ее беззастенчивые манипуляции.
Галущенко выразил надежду, что презрение к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН, которое продемонстрировала россия, станут толчком к скорейшему отправлению совместной миссии МАГАТЭ и ООН на Запорожскую станцию для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира.
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