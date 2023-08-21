Запад настраивается на "длинную игру": на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина

В сети начали недовольно высказываться, что не видят конкретных шагов со стороны Запада по гарантиям безопасности для Украины. К сожалению, влияние Владимира Путина также присутствует.

Политолог Игорь Чаленко поделился с 24 Каналом своим видением гарантий безопасности, на которые Украина может рассчитывать. Он подчеркнул, что переговоры только закрепят существующее сотрудничество, в то время как грандиозного эффекта ожидать не стоит.

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Грандиозных шагов не будет

Как известно, страны "Группы семи" На саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о гарантиях безопасности для Украины с целью дальнейшего подписания двусторонних договоров. К декларации присоединились уже 15 государств.

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, следующим государством станет Швеция.

Однако речь не идет о конкретных шагах, таких как миротворческие миссии или введение войск НАТО на территорию Украины.

Чаленко рассказал о гарантиях безопасности, на которые Украина может рассчитывать: смотрите видео

Если говорить о США, то переговоры по гарантиям безопасности дойдут до кристаллизации в конце года. Вероятно, они закрепят существующее сотрудничество и помощь, которую мы получаем от наших партнеров.

Я бы не ожидал вау-эффекта. Если все будет задокументировано – это обезопасит Украину в будущем от внезапного прекращения такого сотрудничества.

– заметил политолог.

Запад ожидает на "длинную игру"

Совершенно ясно, что наши партнеры разрабатывают большое количество программ до 2027 года. К примеру, ЕС планирует выделить 20 миллиардов долларов украинской армии в течение следующих четырех лет. В частности, очередная помощь от Швеции или Пентагона, разрабатывающих план поддержки Сил обороны на несколько лет вперед.

Запад настраивается на долгую кампанию, потому что Путин посылает сигналы, что готов на более длительную агрессию,

– подчеркнул Чаленко.

Ранее западные спецслужбы распространяли информационные упреки, что Владимир Путин готов затянуть войну до инаугурации следующего президента, то есть до января 2025 года. И это вполне возможно. Предположим, что Запад "дает заднюю" в поддержке активной боевой фазы именно из-за подобных упреков.

Силы обороны демонстрируют максимум от имеющегося на сегодняшний день оборудования и вооружения. Надеемся, что Владимир Зеленский визитом в Нидерланды и Данию активизировал новое дыхание в партнеров, чтобы те как можно быстрее предоставили многоцелевые истребители F-16.

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