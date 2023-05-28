Это подстава, – объяснил Давидюк, какие опасности скрывает "израильский сценарий" для Украины

Запад рассматривает возможность предоставить Украине гарантии безопасности вместо членства вступления в НАТО. За основу могут взять "израильский сценарий". Однако у него есть ряд конкретных недостатков, с которыми Украина не сможет согласиться.

Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. По его словам, "израильский сценарий" – это тот же Будапештский меморандум, никак не защитивший Украину от нападений России. Кроме того, в предлагаемых гарантиях безопасности ряд опасностей, которые не помогут Украине жить мирно.

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Ловушка, а не гарантии безопасности

В издании WSJ недавно сообщили, что американцы и другие союзники вроде бы не рассматривают скорейшее вступление Украины в НАТО. Зато предлагают такой "сахарозаменитель" – израильский вариант с гарантиями безопасности от США. После этого появилось сообщение от МИД Франции, что Париж также готов предоставить Украине гарантии безопасности.

Понятно, что нужно искать какие-то гарантии, но не вступать в те же порванные галоши, за которые извинился Билл Клинтон. Ну у нас же были гаранты безопасности уже и потом сказали, что это вроде бы не гарантии, а синонимическое слово. Вроде бы это и сахарозаменитель, но сладко во рту от этого не становится,

– отметил Николай Давидюк.

Билл Клинтон, один из подписантов Будапештского меморандума, попросил прощения за то, что заставил Украину отдать ядерное оружие, сказал, что Будапештский меморандум был ошибкой. "Израильский сценарий" – это, собственно, что-то очень похоже на Будапештский меморандум.

"Это основание. Не понимаю, кто может вести эти переговоры, для чего они. Я вижу в этом исключительно ловушку. Сам Клинтон говорит "не лезьте сюда". После этого у нас было две войны – какая еще гарантия безопасности?", – подчеркнул политолог.

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Нелегальное ядерное оружие и другие "подводные камни"

Давидюк назвал несколько скрывающихся за израильским вариантом опасностей.

Смена президентов стран-подписантов гарантий сохранности. Новые лидеры могут прийти к власти и сказать, что не имеют к этому никакого отношения.

гарантий сохранности. Новые лидеры могут прийти к власти и сказать, что не имеют к этому никакого отношения. "Израильский сценарий" предполагает 39 миллиардов долларов в 10 лет. Украина за полгода использовала 42 миллиарда долларов от Америки на войну с Россией. Это уменьшение финансирования в 20 раз.

Украина за полгода использовала 42 миллиарда долларов от Америки на войну с Россией. Это уменьшение финансирования в 20 раз. Израиль – страна, в которой война продолжается постоянно. Украина стремится к миру и безопасности, чтобы развивать свою культуру, бизнес и уровень жизни. Невозможно это делать, когда каждую ночь над городами летают ракеты.

Украина стремится к миру и безопасности, чтобы развивать свою культуру, бизнес и уровень жизни. Невозможно это делать, когда каждую ночь над городами летают ракеты. "Израильский сценарий" также предполагает разрешение на разработку нелегального ядерного оружия В частности, в израильской пустыне отведено место для ее хранения. Об этом говорила и бывшая премьер-министр Израиля Горда Меир.

Хотя некоторые заявляют о том, что это лишь конспирологическая теория, можно привести пример, который это подтверждает.

Почему Иран при своей обширной территории, большой армии и военных технологиях еще не уничтожил Израиль? Штатов он не боится, давайте откровенно. Ответ прост – Иран боится нападать на Израиль по одной простой причине, которую сейчас и хотят решить. За что сейчас санкции налагаются на Иран? За то, что он разрабатывает ядерную бомбу,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что в том случае, если Украину толкают к "израильскому сценарию" – следует готовиться и к такому развитию событий. Если же такого не предлагают Украине – тогда это не вариант Израиля.

"Стоит понять еще одну вещь – как над нами снова будут смеяться и подтверждать то, что мы вроде бы "тупая примитивная колония", потому что не смогли раскусить этого троянского коня", – заявил политолог.

Конечно, Украине нужны гарантии безопасности, однако они действительно должны работать. Примером может служить и военный протекторат. То есть, альтернативой вступления НАТО может быть защита Украины 5 Статьей Устава Североатлантического альянса о коллективной защите.

Альтернатива вступлению в НАТО: что известно